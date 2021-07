Nikola-Aktie: Steigt, da der Lkw-Hersteller beginnt, einen wichtigen Teil seiner Strategie umzusetzen!

Nikola will seine ersten Wasserstofftankstellen in Betrieb nehmen und damit einen wichtigen Teil seiner Wachstumsstrategie vorantreiben. Die Nikola-Aktie sprang nach oben.

TravelCenters of America und Nikola Energy, die Energieeinheit des Startups, planen die Installation von Wasserstofftankstellen für Schwerlastwagen an zwei Standorten in Kalifornien. Die Standorte sollen bis zum ersten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden. Nikola bezeichnete dies als “ersten Schritt”, um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung