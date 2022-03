Nikola-Aktie: Sensationell!

In den vergangenen zwei Wochen sind es massiv aufwärts für die Nikola-Aktie. Rund 70 Prozent ist das Papier seit dem 15. März gestiegen.

Fortschritte und schnelles Wachstum?

Fortschritte in der Batterietechnologie und ein schnelles Wachstum bei batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) ließen das Interesse an wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (FCEVs) schwinden. Die Herausforderungen in der Lieferkette in Bezug auf wichtige Batteriematerialien und Metalle haben jedoch erneut deutlich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung