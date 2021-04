Nikola Aktie: Plus stattet IVECO-Trucks mit Software für autonomes Fahren aus!

Der Entwickler der selbstfahrenden Lkw-Technologie Plus wird mit dem europäischen Unternehmen IVECO zusammenarbeiten, um autonome Software in Lkw in China, Europa und anderswo zu installieren.

Aufgrund bestehender Partnerschaften könnte sich das Startup-Unternehmen Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA), das Elektro-LKWs herstellt, als Zusatz zu der Vereinbarung zwischen Plus und dem britischen Unternehmen CNH Industrial NV (NYSE:CNHI) einbringen. Aber nicht sofort. Und vielleicht auch gar nicht.

