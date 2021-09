Nikola-Aktie: Nur ein kleiner Upswing?

Die Nikola-Aktie hat in der Year-to-date-Betrachtung stark abgebaut: An der US-Tech-Börse Nasdaq ist der Titel seit Januar um 27,53 Prozent abgesackt. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterten die Anteilen jedoch um 13,32 Prozent. Im Tagesverlauf gab es jedoch so gut wie keine Bewegung: Um 17:15 Uhr mitteleuropäischer Zeit steht das Papier bei 11,05 US-Dollar – zum Vortag ein winziges Minus von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >