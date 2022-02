Nikola-Aktie: Nur eine Korrektur zum Abwärtstrend?

Ende des Jahres erreichte der Kurs die 13 Euro-Marke. Diese Widerstandslinie wurde marginal überschritten, doch der Preis setzte sich am Ende des Tages unter diesem Niveau fest. Darauf folgte ein Verkaufssignal der MACD-Linien, was die Anleger in Panik brachte. Der Kurs stürzte ein und durchbrach die SMA 50-Linie nach unten.

