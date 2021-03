Nikola Aktie: Nikola will 100 Mio. Dollar durch Aktienverkauf einnehmen!

Die Nikola Corporation (NASDAQ:NKLA) plant eine Kapitalerhöhung durch einen Aktienverkauf an Investoren im Wert von 100 Millionen Dollar, wie aus einer Einreichung bei der United States Securities and Exchange Commission hervorgeht. Der Autohersteller sagte in der Einreichung, zuerst bemerkt auf der Financial Times, es beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für “allgemeine Unternehmenszwecke” und für die Finanzierung der Fertigstellung seiner Produktionsstätte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung