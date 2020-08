Nikola-Aktie: News und mögliche Kaufchance

Die Nikola-Aktie (WKN: A2P4A9) sorgt dieses Jahr nach wie vor für Wirbel auf dem Börsenparkett. Nach dem fulminanten Börsengang im Zuge eines Reverse-Mergers mit dem Unternehmen VectoIQ stieg die Aktie von Nikola deutlich, wodurch Nikola Motors zeitweise eine nahezu astronomische Bewertung innehatte. Seitdem sind einige Wochen verstrichen und bei der Nikola-Aktie scheint die Luft allmählich raus zu sein. Das trifft allerdings gleichermaßen auf andere Wasserstoffaktien zu, die zuletzt ebenso etwas an Börsenwert eingebüßt haben. Wenig verwunderlich, nachdem manche Aktien aus dem Wasserstoffbereich ziemlich ambitioniert bewertet schienen.

Inzwischen wird die Nikola-Aktie vom Markt in meinen Augen wesentlich vernünftiger bepreist. Zuletzt kostete ein Anteilsschein 25 Euro (Schlusskurs: 30.07.2020). Damit liegt der Aktienkurs von Nikola deutlich unter dem IPO-Wert. Neben der etwas erschütterten Wasserstoffblase dürfte eine Pflichtmeldung ebenfalls ein wenig zum jüngsten Kursverfall beigetragen haben.

Nikola Motors hat bekannt gegeben, dass ausstehende Optionsscheine zurückgekauft werden sollen. Die Inhaber der Optionsscheine können bei Einlösung Aktien zu einem Ausübungspreis von 11,50 US-Dollar je Stück erwerben. Der Markt scheint daher möglicherweise auf diese Verwässerung reagiert zu haben und den Kurs zumindest etwas näher an den Ausübungspreis gebracht zu haben. Weitere News zu Nikola Motors und ob ich persönlich die Nikola-Aktie im Moment für kaufenswert halte, erfährst du, wenn du weiterliest.

Wenn man die Entwicklungen rund um Nikola Motors verfolgt, lohnt sich auch immer ein Blick auf das, was Gründer und Geschäftsführer Trevor Milton macht beziehungsweise von sich gibt. Das geht bei Trevor Milton auch ganz einfach, da er auf der Microblogging-Plattform Twitter recht aktiv ist und dort rege mit seinen Gefolgsleuten kommuniziert.

So hat er am Tag der oben erwähnten Pflichtmitteilung getweetet, dass er die Genehmigung vom Vorstand erhalten habe, eigene Aktien zu verleihen, um Aktien von Nikola zu kaufen. Dabei betonte er, dass er (noch) keine Aktien verkaufen und so sein Vertrauen in das Unternehmen zeigen möchte.

Board approved me to be able to borrow up to 16% of my 91MM shares to buy shares in NKLA. I will NOT be selling shares. I have to wait to do it legally timing wise, but the filing shows a lockup change, and that is how confident I am in the company.

— Trevor Milton (@nikolatrevor) July 22, 2020