Nikola Aktie: Macht ein Einstieg jetzt Sinn?

Die Nikola Aktie hat durchaus turbulente erste Monate an der Börse hinter sich. Am dritten Tag ihrer Existenz erreichte sie ihr Allzeithoch bei 93,99 USD. Anschließend ging es jedoch bergab, was zusätzlich angetrieben wurde von den Betrugsvorwürfen in Bezug auf etwaige Bilanzfälschungen und dem daraus resultierenden Rücktritt von CEO Trevor Milton. Inzwischen notiert der Wert einer Nikola Aktie nur noch bei ...



