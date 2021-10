Nikola-Aktie: Kurzfristig gut!

Das war ein Monat, den die Nikola-Aktionäre nicht so schnell vergessen dürften. Erst ging es hoch, dann runter, jetzt wieder hoch. Ein klarer Trend hat sich noch nicht herausgebildet. Auf Monatsbasis legte der Kurs des Unternehmens zwar um rund 14,6% an Wert zu. Dieser Weg wurde aber von teils heftigen Rücksetzern unterbrochen. Alles in allem bleibt die Dynamik auf einem hohen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



