Nikola Aktie: Kurze Euphorie!

Es war ein ungewohntes Bild an den Märkten bezüglich der Aktie von Nikola Motor: Die Papiere des US-Truck-Entwicklers, zuletzt massiv unter Druck geraten, machten am Mittwoch einen gehörigen Satz nach oben. Am Dienstag noch bei einem Kurs von 17,40 Euro in Frankfurt aus dem Handel gegangen, sprang die Aktie im Laufe des Tages auf bis zu 19,65 Euro – ein zwischenzeitliches ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung