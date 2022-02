Nikola-Aktie: Die Konkurrenz schläft nicht!

Die Nikola-Aktien haben sich in den letzten Wochen erholt, nachdem sie am 24. Januar einen 52-Wochen-Tiefstand von 5,89 Euro erreicht hatten und im Januar einen allgemeinen Ausverkauf erlebten. Seit dem Tiefstand hat die Aktie rund 15 Prozent zugelegt. Nikola steht jedoch vor einem schwierigen Umschwung, was die Aktie recht risikoreich macht. Die Aktien sind in der Vergangenheit nach einer Reihe von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung