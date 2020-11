Nikola Aktie: Kommt es jetzt zum Neuanfang?

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

Es war natürlich klar, dass sich nach all den Skandalen bei Nikola und dem Vorstandswechsel auch strategisch einiges ändern muss. Hierzu wurde bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen nun mehr bekannt. So wurde ersichtlich, dass sich der bisherige Verlust zwar auf 117 Mio. USD in Quartal Nummer 3 belief, allerdings profitiert das Unternehmen noch immer vom geglückten Börsengang und den daraus resultierenden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung