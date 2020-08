Nikola Aktie: Katastrophe!?

Die Aktie von Nikola ist am Mittwoch mit 13 % regelrecht zusammengebrochen. In den ersten Stunden nach diesem Schlag jedoch erholte sich die Aktie wieder etwas und fand bei ungefähr 28,50 Euro einen ersten Boden. Was ist passiert? Wo liegt das Kursziel? Kommt es zur Katastrophe?

Katastrophale Zahlen

Das Unternehmen gilt in bestimmten Bereichen als „großer“ Konkurrent von Tesla – es baut Wasserstoff-LKWs. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung