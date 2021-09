Nikola-Aktie: Jetzt wird es richtig knapp!

Nachdem die erste Börseneuphorie abnahm, krachte der Kurs der Nikola Aktie immer weiter zusammen. Hedgefonds zweifelten am Geschäftsmodell, der präsentierte E-Truck konnte nämlich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal alleine fahren. Kein Wunder also, dass der Kurs fiel. Nun scheint es allerdings so zu sein, dass Nikola an der echten Entwicklung eines Trucks arbeitet und dieser soll auch von selbst fahren ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung