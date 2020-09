Nikola Aktie: Hammerin New York!

Nikola hat im späten Abendhandel in New York einmal mehr überzeugt. Ein wahrer Hammer, so Analysten, gelang damit, dass die Notierungen auf mehr als 41 Dollar stiegen. Damit sei eine wichtige Schwelle überschritten. An den europäischen Märkten hatte das Unternehmen zuvor bereits überzeugt, indem teils die Marke von 34 Euro überwunden worden war. Die Aktie hat den Weg zurück in einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung