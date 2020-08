Nikola Aktie: Gigantisch!

Nikola hat sich in den vergangenen Tagen fast überraschend wieder von einem kleineren Abwärtsdruck erholt. Zuletzt lief es für das Unternehmen nach schlechten Zahlen Anfang August sogar wieder prächtig. An den Börsen konnte die Aktie zum Ende der vergangenen Woche mit einem Plus von immerhin fast 5 % den Aufwärtstrend retten. Gigantisch, so Chartanalysten, denn jetzt bahnen sich wieder interessante Kursziele ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



