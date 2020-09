Nikola Aktie: „Falsch und diffamierend“?

Das erinnert an Wirecard – oder auch aktuell an Grenke. Bei der Nikola Corporation (kurz „Nikola“) gab es ja bekanntlich auch belastende Vorwürfe von einem wenig bekannten Analystenhaus. In dem Fall von Nikola war es „Hindenburg Research“, die am 10. September einen – Zitat Nikola: „false and defamatory report“ (also sinngemäß einen falschen und diffamierenden Bericht) veröffentlicht hatten. Nikola teilte zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung