Nikola Aktie: Extreme Erwartungen!

Eine aufregende Woche an der Börse liegt hinter Nikola Motor: Ausgehend von 16,00 Euro noch zum Handelsschluss am vorvergangenen Freitag, legten die Papiere des US-Truck-Entwicklers gleich am Montag auf bis zu 17,95 Euro zu. Nach einem Absturz auf 14,90 Euro am Dienstag schoss die Nikola-Aktie am Mittwoch wieder auf 18,00 Euro. Nach einem weiteren Rückfall gingen die Papiere letztlich bei 17,85 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



