Nikola-Aktie: Es waren genau zwei!

Die Aktie von Nikola Motors zeigte sich am Mittwochnachmittag uneinheitlich: Während die Papiere des US-Truck-Entwicklers in Frankfurt leicht auf 6,95 Euro verloren, legten sie an der Nasdaq um 0,5 Prozent auf 7,78 US-Dollar zu. Doch möglicherweise spiegelt diese Unentschiedenheit der Anleger die Situation von Nikola ganz gut wider: Noch lebt das selbsternannte Tesla der Lkw-Welt vor allem von großspurigen Ankündigungen. Allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



