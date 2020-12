Nikola Aktie: Es bleibt reine Spekulation!

Mehr als 30 Euro war die Nikola-Aktie am 24. November noch wert, es wirkt wie aus einer anderen Zeit – und ist doch kaum mehr als zwei Wochen her. Auf bis zu 13,95 Euro waren die Papiere des US-Truck-Entwicklers zwischenzeitlich abgestürzt. Doch mittlerweile kämpft sich die Nikola-Aktie wieder mühsam zurück. Nach einem weiteren Aufschlag von 2,5 Prozent notierten die Anteilsscheine am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung