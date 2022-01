Nikola-Aktie: Eiskalt erwischt!

Der Elektro-Lkw-Hersteller Nikola machte kürzlich mal wieder von sich reden und kündigte laut einem Bericht von „Der Aktionär“ am Dienstag einen neuerlichen Liefervertrag mit Proterra an. Der soll in Zukunft Batterietechnik im großen Stil liefern und dem Unternehmen damit dabei helfen, die eigene Versorgung verlässlicher zu gestalten.

Das klingt im ersten Moment alles andere als unvernünftig, bei den Aktionären stößt das Ganze ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung