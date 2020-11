Nikola-Aktie: Der Chef redet sich um Kopf und Kragen!

Bei dem Hybrid-Truck-Hersteller Nikola schein sich derzeit eine dramatische Entwicklung an die nächste zu reihen. Seit schwere Betrugsvorwürfe an der Börse die Runde machten, überschlagen sich die Ereignisse. Mittlerweile ist mit Mark Russell ein neuer Kopf an der Konzernspitze. Der hat seine liebe Not damit, den Aktionären den langfristigen Kurs irgendwie schmackhaft zu machen. Zuletzt gab es unerwartete Verzögerungen bei der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung