Nikola-Aktie: Beendet das den Absturz?

Die zweite Septemberwoche dürfte als eine der dunkelsten überhaupt in die Geschichtsbücher der Nikola Corporation eingehen. Nach massiven Betrugsvorwürfen sackte die Aktie des Unternehmens in hohem Tempo gen Süden. Innerhalb weniger Tage verloren die Kurse um mehr als 40 Prozent an Wert. Bisher ist von einer echten Gegenbewegung noch immer nichts zu spüren. Zumindest fiel die Entwicklung in der auslaufenden Woche



