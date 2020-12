Nikola ist derzeit eine der großen Enttäuschungen an den Börsen. Nun hat das Unternehmen in den vergangenen fünf Tagen sage und schreibe 50 % eingebüßt. Ist es nun Zeit für Schnäppchenjäger, zuzuschlagen? Oder ist das “Aus” für Nikola schon recht nahe? Zumindest an den Börsen wird es nun in die eine wie auch in die andere Richtung für das Unternehmen regelrecht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung