Niko Kovac beteiligt sich an der OZONOS GmbH

Salzburg (ots) - Mit dem Trainer Niko Kovac erhält die OZONOS GmbH jetzt Unterstützung. Seit Anfang Mai ist er offiziell Mitgesellschafter des jungen Salzburger Unternehmens.Drei Jahre ist es her, seit Geschäftsführer Fredy Scheucher und Entwickler Thomas Brunauer den OZONOS Aircleaner auf den Markt gebracht haben. Damit gelingt ihnen eine Sensation: Der OZONOS ist der erste und einzige Ozonluftreiniger mit TÜV-Zertifizierung und Haushaltsgerätezulassung und ist somit für Mensch und Tier absolut unbedenklich. Damit ist er sowohl für den professionellen Einsatz, als auch für den Hausgebrauch ein wahrer Problemlöser: Gerüche, Aerosolfette, Viren, Keime, Bakterien, Schimmelpilzsporen und Allergene werden restlos und unauffällig beseitigt.Was ursprünglich als Alternative zum Dunstabzug konzipiert wurde, wird mittlerweile in den verschiedensten Bereichen eingesetzt: im Wohnbereich, in Großküchen und Hotelzimmern, in Arztpraxen, Warteräumen, Büros, Kindergärten, und viele mehr. Zahlreiche namhafte Partner, wie HAKA Küche, Sachsenküchen, Holter, Elastica, und Hali sind bereits von den Vorteilen überzeugt und haben OZONOS in ihr Portfolio aufgenommen.Seit dem 1.Mai ist das Team von OZONOS um ein bekanntes Gesicht reicher: Der prominente Trainer Niko Kovac unterstützt das Unternehmen als Anteilseigner. "Ich habe das Produkt selbst zuhause ausprobiert und es hat funktioniert. Und wenn etwas gut funktioniert, dann kann man auch dahinter stehen."Geschäftsführer Fredy Scheucher und Entwickler Thomas Brunauer: "Wir freuen uns sehr, dass Niko Kovac von unserer Idee und den Produkten so begeistert war, dass er kurzerhand ins Unternehmen eingestiegen ist. Es ist wie im Fußball, als Team sind wir stärker."Weitere Informationen zu OZONOS und den Produkten finden Sie auf http://www.ozonos.at/Niko Kovac im Kurzinterview: http://www.facebook.com/OZONOSAircleaner