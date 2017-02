Nikkei und der Aufwertungsdruck des Yen!

Liebe Leser,

dass zwischen dem japanischen Leitindex Nikkei225 und dem deutschen Leitindex DAX einige Parallelen bestehen, hat Rami Jagerali in der vergangenen Woche bereits beschrieben. Wir schauen uns nochmal an warum genau die beiden Werte zusammenhängen:

Große Gemeinsamkeiten! Genau wie der DAX wird der Nikkei ebenfalls durch einen abwertenden japanischen Yen unterstützt, eben genau wie der DAX von einem schwächeren Euro.

Die Entwicklung des Nikkei! Weil der japanische Yen seit November gegen den US-Dollar nachgegeben hat und damit das Währungspaar USDJPY angestiegen ist, konnte sich auch der Nikkei-Index wieder erholen, der sich, genau wie der DAX-Index, seit 2015 in einem Korrekturtrend befunden hatte.

Positive Korrelation! Das Währungspaar USDJPY und Nikkei weist eine hohe positive Korrelation auf, was bedeuten kann, dass der Index spätestens dann korrigiert, wenn das Währungspaar USDJPY den wichtigen technischen Widerstand knapp unter 119 japanische Yen je US-Dollar erreicht. Das Währungspaar sowie der Nikkei Index tendieren seit Erreichen dieser Preiszone wieder abwärts, was auch dem neuen US-Präsidenten und seinen Plänen bezüglich der bilateralen Beziehungen geschuldet sein könnte.

Wie wird sich diese Situation weiter entwickeln, vor allem in Bezug auf die Geschehnisse in den USA? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse