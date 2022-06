Nikkei: Warum Sie jetzt auf die Aktie von Fast Retailing achten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Fast Retailing":

Auch aus den asiatischen Märkten gab es zuletzt Signale der Hoffnung: So konnte der japanische Leitindex Nikkei an fast jedem Tag dieser Woche signifikante Zuwächse verzeichnen. Am Freitagvormittag mitteleuropäischer Zeit stand der Nikkei jedenfalls mit 1,26 Prozent im Plus. Damit erreichte er 27.761 Punkte (Stand: 03.06.2022, 08:00 Uhr MEZ). Hintergrund: Im Nikkei sind die 225 wichtigsten Firmen der Tokioter Börse… Hier weiterlesen