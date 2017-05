Nikkei: So fällt die durchschnittliche Performance des Index im Monat Juni aus!

Lieber Leser,

der Monat Mai ist fast vorbei und es wird erneut Zeit für die Betrachtung der saisonalen Entwicklungen. Die durchschnittliche Performance in einem bestimmten Zeitraum kann uns einige Anhaltspunkte darüber geben, ob der Wert zur Schwäche tendieren könnte oder eher zur Stabilität. Kurzfristige Einflüsse mal außen vorgelassen.

Im Mai lag die Rendite bis jetzt deutlich über dem Durchschnitt

Der Monat Mai gehörte gemäß dieser Auswertung und was den Nikkei-Index angeht zu den schwächeren Monaten in einem Jahr mit einer durchschnittlichen Rendite von 0,12 %, in einem Betrachtungszeitraum zwischen 1950-2016. Schauen wir uns die Performance des Nikkei-Index im Mai für dieses Jahr an, so hat der Index in den letzten 30 Tagen eine Rendite von 2,56 % erzielt. Sie liegt damit deutlich über der Durchschnittsrendite.

Juni fällt im Schnitt stärker aus als der Mai

Im Monat Juni hat der Nikkei-Index im Schnitt mit 0,94 % und damit über der Durchschnittsrendite im Mai performt. Damit war der Juni dennoch nur der sechststärkte Monat im Jahr gewesen. In 64 % aller Fälle fiel die Rendite im Juni positiv aus. Die stabile Performance des Nikkei-Index im Monat Juni lässt sich anhand der durchschnittlichen Tagesrenditen vor allem in der zweiten Monatshälfte erkennen. Die maximale Durchschnittsrendite betrug 1,25 % und wurde Ende des Monats erreicht.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.