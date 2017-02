Nikkei: Setzt diese Entscheidung die Kurse unter Druck? (Mitsubishi, Astellas Pharma, Sharp, Toyota, Toshiba, Nippon Sheet Glass, Chiyoda, Konica Minolta, West Japan Rwy, Mitsui)

Weitere Suchergebnisse zu "Toshiba":

Lieber Leser,

der Nikkei-Index befindet sich, wie von uns bereits mehrmals analysiert, seit Erreichen eines wichtigen Widerstandes im Währungspaar USDJPY im Korrekturmodus. Auch die anstehenden Pläne des neuen US-Präsidenten Trump hinsichtlich Importzöllen dürften auf vielen japanischen Export-Aktien lasten. Die Konjunktur zeigt jedoch zunehmend Erholungstendenzen. Die Bank of Japan hat dementsprechend ihre Prognosen für das BIP-Wachstum der nächsten Jahre angehoben. So soll das BIP-Wachstum in 2016 1,4 % betragen. Zuvor sah man einen Anstieg von 1,0 %.

Zinsen bleiben unberührt

Die Bank of Japan ist spätestens seit Januar letzten Jahres für unkonventionelle Maßnahmen bekannt. Nachdem es zum damaligen Zeitpunkt den Zins unangekündigt massiv in den negativen Bereich gesenkt hatte, wertete der japanische Yen gegen den US-Dollar enorm auf. Das Währungspaar USDJPY fiel in diesem Fall extrem.

Das war eine eher ungewohnte Entwicklung. Denn normalerweise sollte die nationale Währung fallen, je geringer die Zinsen in dem Land sind. Das war ein Zeichen dafür, dass Marktteilnehmer langsam das Vertrauen in die Bank of Japan verlieren. Dieser Anstieg im Yen wurde nun in den letzten drei Monaten zum Großteil wieder wettgemacht.

Im Laufe des Jahres beschloss die Bank of Japan nämlich eine weitere unkonventionelle Maßnahme, indem sie die Leitzinsen unberührt ließ. Damit soll nun die Rendite für die zehnjährigen Staatsanleihen nahe 0,00 % gehalten werden. Infolgedessen hat sie teilweise das Vertrauen wiedererlangt und die kürzlich erfolgte Abwertung des Yen unterstützt.

Nikkei vor Widerstand?

Auch im Rahmen der heutigen Entscheidung wurden die Leitzinsen nicht angetastet. Das Kaufprogramm für Anleihen, Aktien und ETFs zur Stützung der Kreditnachfrage wird weiterhin getätigt. Derweil wird von Experten befürchtet, dass die Bank of Japan zu früh auf die guten Konjunkturdaten reagiert und demzufolge einen stabileren Yen unterstützt. Dies könnte schließlich die wieder leicht aufkommende Inflation abwürgen. Sollte das nach der heutigen BoJ-Sitzung tatsächlich der Fall sein, dann dürfte der Nikkei-Index es demnächst schwieriger haben, seinen Aufwärtstrend wieder aufzunehmen.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse