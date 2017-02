Nikkei: Nun kommt es darauf an! (Panasonic, Softbank, Toyota, Mitsubishi, Toshiba, NTT, Honda, Fuji Heavy, Chugai, Sumitomo Chem)

Weitere Suchergebnisse zu "Toshiba":

Lieber Leser,

der Nikkei-Index hat seinen Ausbruchsversuch aus der Konsolidierung in der vergangenen Woche nicht abschließen können und fiel mit einem zunächst weiter steigenden japanischen Yen wieder zurück. In dieser Woche bleibt das Währungspaar USDJPY allerdings weitestgehend stabil, der japanische Yen wertet also gegen den US-Dollar ab. Das und einige gar nicht so schlecht ausgefallene Konjunktur-Daten haben den Nikkei-Index erneut in Richtung oberer Begrenzung der Konsolidierungszone antreiben können. Nun kommt es darauf an.

Die erste Hürde

Die erste Hürde, die der japanische Leitindex nun nehmen sollte, läge aus der markttechnischen Perspektive bei 19.500 Punkten (Future). Kann der Index zumindest auf Tagesbasis darüber schließen, dann wäre es fast geschafft und der seit Juni letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend so gut wie wieder intakt. Die zweite Hürde, die der Index dann noch nehmen sollte, stellt sich als ein Widerstand bei 19.830 Punkten dar. Hier verläuft die Trendlinie, die die letzten Hochs miteinander verbindet. Der Ausbruch hier rüber dürfte den Aufwärtstrend dann endgültig bestätigen. Noch ist aber die erste Hürde nicht genommen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse