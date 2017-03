Nikkei – Japanischer Yen wieder etwas schwächer!

Lieber Leser,

die Leittragenden eines schwächeren US-Dollars, waren nicht nur teilweise europäische Aktien, sondern auch die japanischen. Diese vielleicht sogar noch mehr. Wir begleiten die Entwicklung der beiden Werte Nikkei Index sowie USDJPY Währungspaar bereits seit Ende letzten Jahres, weil beide eine enge positive Korrelation zueinander aufweisen. Fällt das Währungspaar USDJPY, steigt also der Yen gegen den US-Dollar, so wird der Nikkei-Index in der Regel im Steigen gebremst.

USDJPY erreicht weitere Unterstützung

Wir haben zu Beginn des Jahres mehrmals darauf hingewiesen, dass das Währungspaar USDJPY einen starken technischen Widerstand erreicht hatte. Seitdem fällt das Währungspaar wieder und mit ihm ging auch der Nikkei-Index in eine mittelfristige Konsolidierungsphase über. Seit dem letzten Zinsschritt der FED, hat die Dynamik in Folge eines schwächeren US-Dollars zugenommen. Das Währungspaar unterschreitet dabei die Unterstützung bei 111,50 Yen je US-Dollar und der Nikkei-Index bricht aus seiner Konsolidierung nach unten aus.

Leichte Erholung setzt ein

In dieser Woche scheint sich das Währungspaar jedoch wieder zu erholen, nachdem es eine technische Unterstützung bei 110 Yen je US-Dollar gefunden hat. Auch der Nikkei-Index kann sich leicht erholen. Die Unterstützungszone bei 110 Yen je US-Dollar ist wichtig. Sollte das Währungspaar diese unterschreiten, dürfte die Dynamik stark ausfallen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.