Nikkei: Dies bremst den Index momentan aus! (Panasonic, Softbank, Toyota, Mitsubishi, Toshiba, NTT, Honda, Fuji Heavy, Chugai, Sumitomo Chem)

Weitere Suchergebnisse zu "Toshiba":

Lieber Leser,

der Nikkei-Index bleibt in seiner Korrektur gefangen. Mit einem weiter aufwertenden japanischen Yen kann der Index auch nicht wirklich Stärke zeigen, zumindest mittel- bis langfristig nicht. Das Währungspaar USDJPY fällt derweil immer weiter. Seit Erreichen des von uns anvisierten Widerstandes bei 119 japanische Yen je US-Dollar hat das Währungspaar nun knapp 5,70 % an Verlust verzeichnet. Was sind die Gründe?

Bank of Japan mit neuen Maßnahmen

Im Rahmen der Sitzung im Januar hat die Bank of Japan keine neuen Maßnahmen beschlossen. Allerdings wurden die Konjunkturprognosen nach oben angepasst. Das stützt den Yen. Denn wenn die Bank of Japan von einer sich erholenden Konjunktur ausgeht, dann gibt sie damit den Anlegern zu verstehen, dass die geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen bald zurückgefahren werden könnten. Weniger Lockerungsmaßnahmen bedeuten in der Regel einen stärkeren Yen.

In der Zwischenzeit haben es wohl auch die Geldpolitiker eingesehen und weitere Maßnahmen angekündigt. Bisher blieb die Wirkung aber aus, da der US-Dollar nun ebenfalls zur Schwäche tendiert. Das Währungspaar USDJPY dürfte somit weiterhin im zunächst kurzfristigen Abwärtstrend verbleiben und damit den Nikkei-Index beim Anstieg bremsen.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse