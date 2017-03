Nikkei: Ausbruch nach unten, japanischer Yen belastet!

Lieber Leser,

als das Währungspaar USD/JPY den Kursbereich bei 119 japanische Yen je US-Dollar erreicht hat, haben wir darauf hingewiesen, dass wir ab jetzt weniger Potential im Nikkei Index sehen. Zuvor war der Index größtenteils mit Hilfe des schwächeren Yens gegen den US-Dollar gestiegen. Doch im Bereich 119 Yen je US-Dollar sahen wir zunächst einen starken technischen Widerstand. Das Währungspaar hat seitdem deutlich nachgegeben, konnte sich zwar zwischenzeitig leicht erholen, doch das Hoch bei 119 nicht mehr erreichen. In dieser Woche fällt das Währungspaar noch weiter zurück.

Nikkei Index verlässt Konsolidierung nach unten

In der Zeit, in der das Währungspaar den steilen Anstieg korrigierte, konsolidierte der Nikkei Index überwiegend seitwärts. Doch mit dem erneuten Absturz des Währungspaares in dieser Woche bricht auch der Nikkei Index aus dieser Konsolidierung nach unten aus. Damit ist aus der kurzfristigen Betrachtung die Wahrscheinlichkeit auf weitere Schwäche im Index gegeben. Erst ein erneutes Schließen innerhalb der unterschrittenen Konsolidierungszone könnte diesen markttechnischen Umstand abmildern. Die nächste Unterstützungszone liegt zwischen 18.640-18.700 Punkten.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.