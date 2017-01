Nikkei 225 – Yen runter, Nikkei rauf!

Lieber Leser,

nicht nur an den europäischen Aktienmärkten geht etwas. Der japanische Leitindex Nikkei 225, hat in den vergangenen 8 Wochen knapp 10 % an Wertgewinn verzeichnet. Ich hatte Sie bereits vor einigen Wochen darauf hingewiesen. Japanische Aktien profitieren aktuell nicht nur von der lockeren Geldpolitik in Japan, sondern, wie auch andere Märkte vom extrem starken US-Dollar. Auch der DAX-Index profitiert von einem schwächeren Euro gegen den US-Dollar.

Wie lange können Aktien steigen?

Im Grunde genommen lässt die wirtschaftliche Entwicklung in Japan weiterhin zu wünschen übrig. Daher sollte man nicht damit rechnen, dass die Rally sich langfristig fortsetzt, sofern sich die konjunkturelle Lage nicht verbessert. Als ersten Anhaltspunkt kann man daher simpel das Währungspaar USDJPY als Analyseindikator nutzen, um erste Anzeichen von Gegenwind zu identifizieren. Aber auch um herauszufinden, ob noch Potential nach oben besteht. Das Währungspaar USDJPY erreicht in diesen Tagen nämlich einen durchaus relevanten technischen Widerstand bei 119 japanische Yen je US-Dollar. Sollte dieser Widerstand überwunden werden, dann kann man auch im Nikkei Index mit einem weiteren Impuls nach oben rechnen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse