Nikkei 225: Wer im aktuellen Marktumfeld nicht nach Japan schaut, ist selber Schuld!

Nach dem massiven Ausverkauf in den vergangenen Wochen und Monaten hat an den Märkten zuletzt eine Erholung eingesetzt, die den großen Indizes an der US-Börse zu steigenden Kursen verholfen hat. In diesem Marktumfeld konnte auch der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index seine Aufwärtsbewegung fortsetzen. Am Mittwoch beendete das Börsenbarometer den Handel ein Prozent höher bei 28.234 Punkten. Es war bereits… Hier weiterlesen