Nikkei 225: Weiterhin im Bärenmarkt?

Von der Schwäche der Aktienmärkte im laufenden Jahr konnten sich auch die asiatischen Märkte nicht lösen. Im Gegenteil, durch rigorose Corona-Lockdowns in China gerieten die Märkte in Fernost teils besonders unter Druck, was auch der japanische Leitindex in Form des Nikkei 225 zu spüren bekam. Mit einem Minus von 8,6 Prozent seit Jahresbeginn performt jener derzeit zwar noch etwas besser…