Nikkei 225: Schwierige Zeiten voraus!

Es ist nur allzu gut nachzuvollziehen, wenn mancher Anleger das Thema Zinswende einfach nicht mehr hören kann. An den Märkten beherrscht die Aussicht auf steigende Zinsen im Laufe des Jahres und vermutlich darüber hinaus derzeit so ziemlich alles. Wer auf der Suche nach etwas Abwechslung ist, der wird in Fernost derzeit fündig. Zwar geht die Thematik auch an Nikkei 225… Hier weiterlesen