Nike: Die vermeintlich guten Zahlen werden wieder abverkauft

In der vergangenen Woche vermochte die Nike-Aktie die Anleger mit Zahlen zu überzeugen, die deutlich über den Erwartungen der Analysten lagen. Der Kurs, der bereits am Montag auf einem Tief bei 111,74 US-Dollar gedreht hatte, setzte seinen Anstieg am Mittwoch mit einer großen Kurslücke zwischen 117,20 und 130,22 US-Dollar fort und erreichte während des Tages ein neues Allzeithoch bei 130,38 US-Dollar.

