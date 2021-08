Nike und Under Armour-Aktie: Wird der Wettbewerb härter?

Zwei aufstrebende Unternehmen, die auf dem Markt für Sportbekleidung und -schuhe tätig sind, wollen wachsen und es mit Giganten wie Nike Inc (NYSE:NKE) und Under Armour Inc (NYSE:UA) aufnehmen.

Nobull ist stolz darauf, Trainingsschuhe und -kleidung für Sportler, einschließlich CrossFit-Athleten, anzubieten, und die Marke gab am Montag einen großen Werbevertrag bekannt.

Der Quarterback der New England Patriots, Mac Jones, wird für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung