Nike kündigt Chefwechsel an - Ex-Ebay-Chef übernimmt Spitzenjob

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

BEAVERTON (dpa-AFX) - Der US-Sportartikelriese Nike stellt seine Konzernspitze neu auf.



Der langjährige Vorstandschef Mark Parker wird den Posten am 13. Januar 2020 räumen, wie der Adidas -Rivale am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Zum Nachfolger wurde John Donahoe ernannt, der derzeit das Software-Unternehmen ServiceNow führt und früher unter anderem Chef der Online-Handelsplattform Ebay war. Donahoe hat bereits seit 2014 einen Sitz in Nikes Verwaltungsrat inne. Parker, der seit 2006 Vorstandschef ist, wird Nike als geschäftsführender Verwaltungsratsvorsitzender erhalten bleiben. Anleger nahmen die Nachricht zunächst recht gelassen auf, Nikes Aktien reagierten nachbörslich kaum auf den Personalwechsel./hbr/DP/he