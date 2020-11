Nike erhöht die Dividende vor dem Quartalsbericht im Dezember

Nike (WKN:886993) bereitet sich möglicherweise darauf vor, in nur wenigen Wochen einen positiven Geschäftsbericht herauszugeben. Der Sportbekleidungs- und Schuhtitan kündigte am letzten Freitag eine Dividendenerhöhung vor den Ergebnissen zum zweiten Quartal am 18. Dezember an.

Nike erhöhte seine Ausschüttung um 12 % auf 0,275 US-Dollar pro Aktie, wodurch sie von 0,62 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2016 auf 1,10 US-Dollar pro Aktie anstieg.

Die Erhöhung passte zu den jüngsten Erhöhungen des Managementteams, obwohl das vergangene Jahr alles andere als normal war. Nike erhöhte seine Dividende im vergangenen Jahr um 11 % und im Vorjahr um 10 %. Diese jüngste Anhebung erfolgte nach einem seltenen Gewinneinbruch im Geschäftsjahr 2020 aufgrund von COVID-19-Einzelhandelsschließungen (das Geschäftsjahr von Nike endet Ende Mai).

Dieser Schritt könnte am 18. Dezember zu gesunden Gewinnen im zweiten Quartal des Steuerjahres führen. Nike meldete wieder anziehende Umsätze sowohl auf dem US-amerikanischen als auch auf dem chinesischen Markt und dürfte in den letzten Monaten in beiden Ländern zu einem soliden Wachstum zurückgekehrt sein.

In der Zwischenzeit unterbrach das Management den Rückkauf von Aktien zu Beginn der Pandemie, aber eine Verbesserung der operativen Trends hätte möglicherweise auch eine Wiederaufnahme dieses Programms ermöglicht. Die Investoren werden im kommenden Geschäftsbericht über die Pläne der Führungskräfte diesbezüglich informiert.

