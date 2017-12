Nike: Die Zahlen übertreffen die Erwartungen deutlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Nike hat im Duell mit adidas wieder die Nase vorn. Im abgelaufenen Quartal verdiente Nike deutlich mehr als adidas. Nur in den USA läuft es nicht rund, dort verliert Nike zunehmend Marktanteile an den Erzrivalen. Nike kompensiert die Flaute in den USA mit starken Geschäften im Ausland. Besonders in Westeuropa, China und anderen Schwellenländern ist die Marke mit dem Swoosh begehrt. Dank guter Geschäfte in diesen Regionen stieg der Umsatz in Nikes viertem Geschäftsquartal um 5,3% auf 8,7 Mrd $.

Der starke Dollar verhinderte ein höheres Wachstum

Der Gewinn zog sogar um 19% auf rund 1,0 Mrd $ an. Zum Vergleich: adidas verdiente im 1. Quartal dieses Jahres nur 455 Mio € – bei einem Umsatz von 5,67 Mrd €. Allerdings war das Wachstum der weltweiten Nummer zwei höher als das von Nike. Mit den Zahlen übertraf Nike die Erwartungen deutlich. Die Aktie stieg um 8%. Das ist Balsam für die geschundene Seele derNike-Anleger. Auf Ein-Jahres-Sicht hinkt die Aktie der guten Entwicklung an der Wall Street hinterher.

Im gesamten Geschäftsjahr steigerte Nike den Umsatz um 6,1% auf 34,4 Mrd $. Der starke Dollar verhinderte ein höheres Wachstum. Der Gewinn legte um 12,8% auf 4,2 Mrd $ zu. Für Begeisterung sorgte ein Deal mit Amazon. In einem Pilotprojekt wird Nike künftig eine Auswahl seiner Produkte auf der Amazon-Plattform direkt verkaufen. Nike sucht nach Wegen, seinen Kunden ein besseres Einkaufserlebnis bei Amazon zu bieten.

