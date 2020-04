Nike: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Für die Aktie Nike aus dem Segment "Schuhe" wird an der heimatlichen Börse New York am 19.04.2020, 04:04 Uhr, ein Kurs von 90.1 USD geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Nike auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Nike zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Nike-Aktie ein Durchschnitt von 91,96 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 89,91 USD (-2,23 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 84,04 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+6,98 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Nike ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Nike erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Nike wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 25 Buy, 6 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Buy" ab. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 12 Buy, 3 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Das Kursziel für die Aktie der Nike liegt im Mittel wiederum bei 99,63 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 89,91 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 10,81 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Nike insgesamt die Einschätzung "Buy".