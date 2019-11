Nike: Was sagt man dazu?

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Für die Aktie Nike stehen per 14.11.2019, 13:27 Uhr 91.28 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Nike zählt zum Segment "Schuhe".

Unsere Analysten haben Nike nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für Nike liegen aus den letzten zwölf Monaten 20 Buy, 6 Hold und 3 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 4 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 97,42 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (91,29 USD) könnte die Aktie damit um 6,71 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Nike-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,9 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Nike damit 8,47 Prozent über dem Durchschnitt (10,43 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 10,5 Prozent. Nike liegt aktuell 8,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Nike weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,98 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Textilien Bekleidung und Luxusgüter") von 22,67 %. Mit einer Differenz von lediglich 21,69 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.