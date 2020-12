Nike: Ein Update!

Nach Börsenschluss am Freitag wird die Sportbekleidungslegende ihre Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt geben. Nach einem anfänglichen Rückgang, als COVID-19 seinen unerbittlichen Marsch über den Globus begann, erholen sich die Umsätze. Nike Inc. (NYSE:NKE) war in der Lage, sich in einem digitalen Rahmen anzupassen. Natürlich gibt es immer noch Schwierigkeiten, aber die Investoren hoffen, dass das digitale ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



