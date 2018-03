Nike: So handeln Siegertypen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Liebe Leser,

sind Sie ein Gewinnertyp? Auch wenn bescheidene Menschen diese Frage grundsätzlich diplomatisch beantworten würden, so übt Erfolg doch großen Reiz auf Menschen aus. Statussymbole hätten keine Bedeutung, wenn sich damit nicht eine gewisse Art von Erfolg demonstrieren ließe. Während Porsche, Rolex und Co nicht allen Menschen vorbehalten sind, gibt es auch Bereiche, in denen Statussymbole nur wenig mit Geld zu ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.