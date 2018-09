Nike: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Nike, die im Segment "Schuhe" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.09.2018, 07:28 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 83,27 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Nike auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Nike-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 25 "Buy"-, 16 "Hold"- und 2 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 5 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 0 als Sell. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (74,62 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -10,38 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 83,26 USD), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Nike eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Fundamental: Die Aktie von Nike gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 34,96 insgesamt 19 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Apparel & Textile Products", der 29,29 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Nike-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 70,93 USD. Der letzte Schlusskurs (83,26 USD) weicht somit +17,38 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 79,92 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,18 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Nike ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Nike-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.