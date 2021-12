Nike Aktie: Das ist einfach klasse!

Nike weist am 15.12.2021, 13:44 Uhr einen Kurs von 165.4 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Schuhe" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Nike einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Nike jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Nike 28 mal die Einschätzung buy, 1 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 165,4 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 7,1 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 177,15 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Nike-Aktie ein Durchschnitt von 151,82 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 165,4 USD (+8,94 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (165,63 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,14 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Nike-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Nike erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 30,25 und liegt mit 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 31,95. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Nike auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

