Nike-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nike":

An den Märkten kam es in der vergangenen Woche zu deutlichen Verlusten. Während der Dow Jones über 3.500 Punkte (-12,36%) verlor, büßte der S&P 500 383 Punkte (-11,49%) ein. Dieser Marktschwäche konnte sich kaum eine Aktie entziehen, auch für die zuvor haussierenden Titel ging es in südlicher Richtung. Die Aktie des amerikanischen Sportartikelherstellers Nike fiel auf ein Tief bei 89,38 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung