Nike-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Die Nike-Aktie hat zu Beginn des neuen Jahres weiter zulegen können und am 22. Januar den bisherigen Höchststand bei 105,62 US-Dollar erreicht. Anschließend kam es zu einer Gegenbewegung nach unten, wodurch der überkaufte Zustand abgebaut wurde. Anfang Februar kehrten die Käufer an den Markt zurück und schoben den Kurs in Richtung des Rekordhochs. Weiter als bis auf 103,89 USD vermochten sie



